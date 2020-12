Forte contrazione attività manifattura e servizi in Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA, 03 DIC - In decisa contrazione l'attività manifatturiera e dei servizi in Italia a novembre. L'indice Pmi composito, che monitora l'attività dei settori servizi e manifatturiero e che misura la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA, 03 DIC - In decisal'manifatturiera e deiina novembre. L'indice Pmi composito, che monitora l'dei settorie manifatturiero e che misura la ...

DividendProfit : Forte contrazione attività manifattura e servizi in Italia – Economia - fisco24_info : Forte contrazione attività manifattura e servizi in Italia: Indice Pmi composito a novembre giù a 42,7 punti - iconanews : Forte contrazione attività manifattura e servizi in Italia - nordesteconomia : Brexit, forte rischio di contrazione dell'export per 1.400 aziende vicentine - Nord Est Economia - Albe1414 : @latwittipe Ma meglio se quelle 1000 le spendono in una situazione di contrazione dei consumi come questa. Inoltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte contrazione Forte contrazione attività manifattura e servizi in Italia La Prealpina Istat: nel 2020 si prevede un calo del Pil pari all’8,9%, nel 2021 una crescita del 4,0%

l’evoluzione in termini reali della spesa delle famiglie e delle ISP e quella degli investimenti registrerebbero una forte contrazione nell’anno corrente (rispettivamente -10,0% e -10,1% nel 2020) con ...

Scenari Immobiliari presenta il 37mo Rapporto “I fondi immobiliari in Italia e all’estero”

Fondi e Reits nel mondo a 3.200 miliardi di euro. Stabili nonostante il Covid-19. OBIETTIVO CENTO MILIARDI DI EURO PER I FONDI IMMOBILIARI ITALIANI. Patrimonio a più 3.9 per cent ...

l’evoluzione in termini reali della spesa delle famiglie e delle ISP e quella degli investimenti registrerebbero una forte contrazione nell’anno corrente (rispettivamente -10,0% e -10,1% nel 2020) con ...Fondi e Reits nel mondo a 3.200 miliardi di euro. Stabili nonostante il Covid-19. OBIETTIVO CENTO MILIARDI DI EURO PER I FONDI IMMOBILIARI ITALIANI. Patrimonio a più 3.9 per cent ...