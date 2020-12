Fiorentina, Piatek resta la priorità: previsto un vertice dopo il Genoa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per rinforzare l’attacco la Fiorentina ha in mente un solo nome, quello di Krzysztof Piatek. Gli ultimi aggiornamenti Krzysztof Piatek resta l’obiettivo primario della Fiorentina per la prossima sessione di calciomercato. La conferma arriva da La Nazione in un articolo che segnala un vertice di mercato fra la dirigenza e il tecnico viola Cesare Prandelli dopo la sfida di campionato contro il Genoa. In quell’incontro, il tecnico indicherà quali giocatore compare e quali vendere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per rinforzare l’attacco laha in mente un solo nome, quello di Krzysztof. Gli ultimi aggiornamenti Krzysztofl’obiettivo primario dellaper la prossima sessione di calciomercato. La conferma arriva da La Nazione in un articolo che segnala undi mercato fra la dirigenza e il tecnico viola Cesare Prandellila sfida di campionato contro il. In quell’incontro, il tecnico indicherà quali giocatore compare e quali vendere. Leggi su Calcionews24.com

GaudericoPrimo : Si parla della Fiorentina che deve prendere un attaccante che segni e la pista più calda sarebbe Piatek? Uno che h… - calciotoday_it : ????#Piatek torna in #Italia? ?La #Fiorentina ci prova ??Le ultime #calciomercato - PaladinoMercato : TUTTO SU PIATEK La #Fiorentina per rinforzare l’attacco,in vista della riapertura del mercato, a gennaio, è quello… - serieAnews_com : La #Fiorentina è pronta ad acquistare il suo nuovo attaccante. Lo comprerete al #fantacalcio? ???? - EuropaCalcio : La #Fiorentina non molla #Piatek: a Gennaio pronto nuovo assalto al polacco - #EuropaCalcio -