Ferencvaros Barcellona 0-3 | i blaugrana calano il tris

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020), match valido per la quinta giornata del gruppo G di Champions League, ha visto la netta affermazione deiche blindano cosi il primo posto. Cosa è successo? Basta un tempo alper archiviare la pratica. Ivanno in vantaggio dopo appena 14 minuti con il bellissimo colpo di tacco di Griezmann su cross di Jordi Alba. Gli ungheresi incassano il colpo ma non riescono a reagire e cosi, sei minuti più tardi, subiscono la seconda rete firmata Braithwaite, giunto al quarto goal personale in tre partite europee. Il match si trasforma in pura accademia per gli ospiti cheilcon Dembele’ che chiude i giochi. Nella ripresa, isi limitano ad amministrare ...