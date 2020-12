F1, Sebastian Vettel: “Sono contento se potrò aiutare Mick Schumacher, ho un rapporto speciale col papà” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sebastian Vettel si sta preparando per il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito del Bahrain. Il pilota della Ferrari prevede un weekend particolarmente complicato, dopo che nell’ultimo fine settimana non era riuscito a entrare nella top-10. Il Cavallino Rampante soffrirà su un layout particolarmente veloce e il tedesco è stato molto chiara nella conferenza stampa della vigilia: “Voglio fare del mio meglio per la squadra, i meccanici e i ragazzi al box, anche se la pista non sembra il massimo per noi“. Sebastian Vettel si è soffermato anche su Mick Schumacher, che si giocherà il titolo in F2 e che nella prossima stagione farà il proprio debutto nella categoria regina al volante della Haas: “Sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020)si sta preparando per il GP del Sakhir 2020, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito del Bahrain. Il pilota della Ferrari prevede un weekend particolarmente complicato, dopo che nell’ultimo fine settimana non era riuscito a entrare nella top-10. Il Cavallino Rampante soffrirà su un layout particolarmente veloce e il tedesco è stato molto chiara nella conferenza stampa della vigilia: “Voglio fare del mio meglio per la squadra, i meccanici e i ragazzi al box, anche se la pista non sembra il massimo per noi“.si è soffermato anche su, che si giocherà il titolo in F2 e che nella prossima stagione farà il proprio debutto nella categoria regina al volante della Haas:...

SkySportF1 : ?? Il primo giorno in Rosso di Sebastian #Vettel ?? Primi giri sulla Ferrari per Seb sulla pista di Fiorano ? ??… - OA_Sport : F1, Sebastian Vettel: “Sono contento se potrò aiutare Mick Schumacher, ho un rapporto speciale col papà” - PieroLadisa : Grande uomo e grande pilota. Questo è Sebastian #Vettel. Non mi stancherò mai di ripeterlo. - PrettyVettel : @fedalsworld Sebastian Vettel Daniel Ricciardo Max Verstappen - itsbeetlesful : il resto di Twitter pieno di odio, falsità e pugnalate alle spalle vs la mia tl con i miei following tutti carini e… -