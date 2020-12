Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è guerra? Saltano tutti gli accordi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ormai è guerra aperta tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Saltano tutti gli accordi per il divorzio: lei in lacrime al Gf Vip 2020. Non sembra proprio essere un bel periodo per Elisabetta Gregoraci che, come abbiamo avuto modo di vedere, sta vivendo ore davvero difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020: Flavio Leggi su youmovies (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ormai èaperta tragliper il divorzio: lei in lacrime al Gf Vip 2020. Non sembra proprio essere un bel periodo perche, come abbiamo avuto modo di vedere, sta vivendo ore davvero difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020:

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - MariaLauraSaler : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - Maccck98 : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - PkSpecial : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - chvnandlerbong : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP -