Elisabetta Canalis | svolta bionda Ma i fan non apprezzano

Leggi su dilei

(Di giovedì 3 dicembre 2020) In tempi di crisi e mancanza di gossip succulento, anche un cambio di colore di capelli, nella propria celeb preferita, può diventare materia di discussione infinita. È il caso di, che da quando vive negli Usa ed è lontana dal piccolo schermo, tiene desta l’attenzione dei suoi follower raccontando la propria quotidianità, fatta di work out selvaggi (Ely è ormai da anni una fitness addicted), la sua vita da mamma, challenge ai limit dell’impossibile e viaggi di lavoro ma soprattutto di piacere, tra Los Angeles, dove abita, le Bahamas, la sua amata Sardegna o la Pennsylvania, regione d’origine del marito Brian Perri, in cui è andata di recente per il Thanksgiving Day. L’ultimo post pubblicato dalla showgirl, che ha destato scalpore, è una sua foto praticamente, in cui facendo la linguaccia, ironizza sul fatto ...