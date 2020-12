“Devi cucinare per me e la mia amica” e la moglie modella lo accoltella a morte (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Lilia Sudakova, 26enne russa, top model per Vogue, avrebbe ucciso il marito a coltellate: “Ho agito in preda alla gelosia” ha detto alla polizia. Pare che l’uomo, Sergey Popov, 28 anni, aveva portato a casa una ragazza conosciuta quella sera stessa in un bar e pretendeva che la moglie cucinasse per loro… Una top model russa è stata accusata di aver accoltellato a morte il marito “violento” con un coltello da cucina in una attacco di gelosia, secondo quanto affermano i media locali. Lilia Sudakova, 26 anni, avrebbe ucciso Sergey Popov, 28 anni, dopo che ha portato a casa della coppia una donna che ha aveva incontrato in un bar e ha chiesto a sua moglie di cucinare per i due. Rischia fino a 15 anni di carcere se condannata. Sua madre Irena Sudakova, 48 anni, afferma che la modella era ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Lilia Sudakova, 26enne russa, top model per Vogue, avrebbe ucciso il marito a coltellate: “Ho agito in preda alla gelosia” ha detto alla polizia. Pare che l’uomo, Sergey Popov, 28 anni, aveva portato a casa una ragazza conosciuta quella sera stessa in un bar e pretendeva che lacucinasse per loro… Una top model russa è stata accusata di averto ail marito “violento” con un coltello da cucina in una attacco di gelosia, secondo quanto affermano i media locali. Lilia Sudakova, 26 anni, avrebbe ucciso Sergey Popov, 28 anni, dopo che ha portato a casa della coppia una donna che ha aveva incontrato in un bar e ha chiesto a suadiper i due. Rischia fino a 15 anni di carcere se condannata. Sua madre Irena Sudakova, 48 anni, afferma che laera ...

