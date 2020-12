Covid, Ricciardi: “A Natale attenti ai superdiffusori” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Walter Ricciardi è preoccupato per Natale e Capodanno. Il professore lancia l’allarme per l’eventuale presenza di superdiffusori Covid alle riunioni di famiglia. “Da una sola persona infetta può partire una catena di contagi” – avvisa l’esperto Emergenza Covid-19: ci ha già avvisati sul ritorno alla normalità, dicendo che sarà graduale e che, forse, ci vorranno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Walterè preoccupato pere Capodanno. Il professore lancia l’allarme per l’eventuale presenza di superdiffusorialle riunioni di famiglia. “Da una sola persona infetta può partire una catena di contagi” – avvisa l’esperto Emergenza-19: ci ha già avvisati sul ritorno alla normalità, dicendo che sarà graduale e che, forse, ci vorranno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

