Covid: quasi mille morti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 23.225 i casi di persone positive al Coronavirus in Italia (+.2.516 rispetto a ieri). I morti per via del virus sono 993, mai così tanti da inizio pandemia. È invece stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive al Covid rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Ieri l’incidenza era al 10%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 23.225 i casi di persone positive al Coronavirus in Italia (+.2.516 rispetto a ieri). Iper via del virus sono 993, mai così tanti da inizio pandemia. È invece stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive alrispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nello specifico i test sono stati 226.729. Ieri l’incidenza era al 10%.

nzingaretti : In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non c… - lorepregliasco : In Italia abbiamo quasi 85 morti COVID per 100mila abitanti, uno dei tassi di mortalità più alti del mondo, superio… - reportrai3 : I familiari dei detenuti sono disperati, a contrarre il Covid sono quasi 900, gli agenti della polizia penitenziari… - lauracaschera : RT @nzingaretti: In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non capisce… - sam_samu24 : RT @TgLa7: ??#Covid Quasi mille morti nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Sono 993 le vittime dio oggi. Un dato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Covid: quasi mille morti L'HuffPost Covid, Emilia-Romagna: 1.766 nuovi casi e 85 morti

I nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore con quasi 18mila tamponi sono 1.766, di cui 931 asintomatici, con un’età media di 44,6 anni. La situazione dei contagi nelle province ...

Le app migliori per lavorare bene in gruppo

La pandemia legata al coronavirus ha cambiato in modo drastico, tra le tante cose, anche il modo di lavorare. Lo smart working, infatti, ha preso quasi completamente il posto delle attività in ...

I nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore con quasi 18mila tamponi sono 1.766, di cui 931 asintomatici, con un’età media di 44,6 anni. La situazione dei contagi nelle province ...La pandemia legata al coronavirus ha cambiato in modo drastico, tra le tante cose, anche il modo di lavorare. Lo smart working, infatti, ha preso quasi completamente il posto delle attività in ...