Covid in Campania, salgono i numeri di positivi e tamponi: 54 i decessi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna a salire il numero dei nuovi positivi in Campania, ma nelle ultime 24 ore ad essere cresciuto è anche il numero dei tamponi effettuati. L’Unità di Crisi regionale ha infatti comunicato 2.295 positivi, appena 154 i sintomatici, a fronte di 24.709 tamponi processati. numeri in linea con i giorni positivi, ai quali si aggiungono i 2.162 guariti. A preoccupare è ancora una volta il conteggio dei decessi. Ne sono stati comunicati altri 54 che portano il totale dei decessi a quota 1.818. Questo il quadro completo in Campania: positivi del giorno: 2.295 di cui:Asintomatici: 2.141Sintomatici: 154tamponi del giorno: 24.709 Totale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna a salire il numero dei nuoviin, ma nelle ultime 24 ore ad essere cresciuto è anche il numero deieffettuati. L’Unità di Crisi regionale ha infatti comunicato 2.295, appena 154 i sintomatici, a fronte di 24.709processati.in linea con i giorni, ai quali si aggiungono i 2.162 guariti. A preoccupare è ancora una volta il conteggio dei. Ne sono stati comunicati altri 54 che portano il totale deia quota 1.818. Questo il quadro completo indel giorno: 2.295 di cui:Asintomatici: 2.141Sintomatici: 154del giorno: 24.709 Totale ...

