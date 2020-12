Coronavirus, i numeri sono in calo ma le regioni «sbiadiscono» troppo in fretta – Il report della Fondazione Gimbe (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come ogni settimana, la Fondazione Gimbe ha pubblicato il monitoraggio che traccia l’andamento dell’epidemia di Coronavirus nel nostro territorio. Tra il 25 novembre e il 1° dicembre sono diminuiti i nuovi casi positivi al Covid-19: sono 165.879 invece che 216.950. C’è poi anche la diminuzione di un altro valore fondamentale per capire come si sta muovendo il virus: il rapporto positivi e casi testati. Nella scorsa settimana era del 27,9%, ora è arrivato al 24,7%. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, diminuiscono sia i ricoveri di pazienti con sintomi che le terapie intensive. Aumentano invece i decessi: dai 4.842 della scorsa settimana sono passati a 5.055. La crescita quindi è stata del 9,9%. December 3, 2020 La Fondazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come ogni settimana, laha pubblicato il monitoraggio che traccia l’andamento dell’epidemia dinel nostro territorio. Tra il 25 novembre e il 1° dicembrediminuiti i nuovi casi positivi al Covid-19:165.879 invece che 216.950. C’è poi anche la diminuzione di un altro valore fondamentale per capire come si sta muovendo il virus: il rapporto positivi e casi testati. Nella scorsa settimana era del 27,9%, ora è arrivato al 24,7%. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, diminuiscono sia i ricoveri di pazienti con sintomi che le terapie intensive. Aumentano invece i decessi: dai 4.842scorsa settimanapassati a 5.055. La crescita quindi è stata del 9,9%. December 3, 2020 La...

RegLombardia : #LNews Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tampo… - ARSToscana : #coronavirus i numeri in Toscana #3dicembre. Statistiche e grafici aggiornati dalle ore 18:30 sulla piattaforma dat… - Consiglioveneto : Covid-19 - Bigon e Zottis (PD): “Numeri in crescita: non basta chiedere ai veneti di essere responsabili, la Region… - Notiziedi_it : Coronavirus, i numeri sono in calo ma le regioni «sbiadiscono» troppo in fretta – Il report della Fondazione Gimbe - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri Coronavirus - Numeri in calo nell'area tirrenico-nebroidea. 20 i guariti a Sinagra AMnotizie.it Sanità: Ars, in seconda ondata più casi per la Toscana

Ascoltato in Commissione il direttore Mario Braga. Enrico Sostegni: “L’Agenzia è un punto di riferimento scientifico fondamentale per la politica” di Cecilia Meli Firenze: Il punto sull’attività dell’ ...

Coronavirus in Toscana: 38 morti (strage quotidiana), oggi 3 dicembre. E 929 nuovi positivi

FIRENZE – Sono 38 i morti per coronavirus, registrati in Toscana oggi 3 dicembre. E con un’età media lievemente più bassa: 79 anni. Si tratta di 21 uomini e 17 donne. Una strage quotidiana, che si rip ...

Ascoltato in Commissione il direttore Mario Braga. Enrico Sostegni: “L’Agenzia è un punto di riferimento scientifico fondamentale per la politica” di Cecilia Meli Firenze: Il punto sull’attività dell’ ...FIRENZE – Sono 38 i morti per coronavirus, registrati in Toscana oggi 3 dicembre. E con un’età media lievemente più bassa: 79 anni. Si tratta di 21 uomini e 17 donne. Una strage quotidiana, che si rip ...