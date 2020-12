Che cos'è la carne creata in laboratorio che sarà in vendita a Singapore (Di giovedì 3 dicembre 2020) A Singapore, per la prima volta nella storia, verrà messa in vendita la cosiddetta carne creata in laboratorio . Ma di cosa si tratta nel concreto? Innanzitutto, non ha niente a che vedere con la "... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) A, per la prima volta nella storia, verrà messa inla cosiddettain. Ma di cosa si tratta nel concreto? Innanzitutto, non ha niente a che vedere con la "...

Non proviene da processi di macellazione e non ha componenti vegetali: la carne da laboratorio nasce grazie alla coltivazione di cellule animali ...

Zaia: «Grandi città con il caos, anziani soli nei piccoli comuni. È un testo preconfezionato, non ci hanno voluto ascoltare»

Il presidente del Veneto: Ho ricevuto la bozza ieri alle 2 del mattino con richiesta di parere entro le 12. Non è vero che noi sapevamo in che modo avrebbero chiuso ...

