C'è una proposta per riconoscere a tutti i lavoratori il diritto alla disconnessione (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il diritto a disconnettersi dai dispositivi usati per il lavoro deve essere garantito in tutti i paesi dell'Unione europea come "diritto fondamentale". Questa è la risoluzione approvata a maggioranza dalla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali dell'Europarlamento, con cui i deputati di Bruxelles chiedono ora che tra le leggi in vigore nell'Ue ci sia anche il diritto dei lavoratori, fuori dagli orari d'ufficio, a spegnere i dispositivi utilizzati senza che ciò possa avere ripercussioni sulla carriera o sullo stipendio. Con questa risoluzione, che al momento non ha valore legale, i membri del parlamento chiedono in sostanza che la Commissione europea vari una direttiva comunitaria sul diritto alla disconnessione.

