Carabinieri-Aci - Firmato un accordo per la sicurezza stradale (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'Arma dei Carabinieri e l'Automobile Club d'Italia hanno Firmato a Roma un protocollo d'intesa che annuncia l'inizio di una nuova collaborazione incentrata sulla sicurezza stradale. Il documento è stato sottoscritto alla presenza del segretario generale dell'Aci, Gerardo Capozza, dal comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, e dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. Dentro la partnership. L'accordo tra le parti si fonda, nel complesso, su cinque aree di collaborazione. La prima è incentrata sulla promozione di iniziative dedicate ai giovani e volte ad approfondire il tema della sicurezza stradale tramite le principali piattaforme social. Seguono la realizzazione di corsi, stage e giornate dedicate alla formazione sulla guida sicura, l'organizzazione di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'Arma deie l'Automobile Club d'Italia hannoa Roma un protocollo d'intesa che annuncia l'inizio di una nuova collaborazione incentrata sulla. Il documento è stato sottoscritto alla presenza del segretario generale dell'Aci, Gerardo Capozza, dal comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, e dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. Dentro la partnership. L'tra le parti si fonda, nel complesso, su cinque aree di collaborazione. La prima è incentrata sulla promozione di iniziative dedicate ai giovani e volte ad approfondire il tema dellatramite le principali piattaforme social. Seguono la realizzazione di corsi, stage e giornate dedicate alla formazione sulla guida sicura, l'organizzazione di ...

lautomobile_ACI : .@_Carabinieri_ e @ACI_Italia insieme per la sicurezza stradale. Siglato un accordo tra l'Arma e #ACI per collabora… - luigiderosa17 : RT @_Carabinieri_: L’Arma dei #Carabinieri e l’Automobile Club d’Italia hanno sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa per rafforzar… - SamueleMartini1 : @_Carabinieri_ @ACI_Italia da Voi spero di avere una risposta ciare ..a che serve L'ACI???.. oltre al PRA...cisto c… - Batwayne82Queen : RT @_Carabinieri_: L’Arma dei #Carabinieri e l’Automobile Club d’Italia hanno sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa per rafforzar… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri e l’Automobile Club d’Italia hanno sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa per raff… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Aci Carabinieri e ACI insieme per la sicurezza stradale. l'Automobile - ACI Firmato un accordo per la sicurezza stradale

Il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma prevede iniziative, conferenze, corsi e altre attività legate al tema della mobilità sicura ...

I carabinieri dei Nas negli uffici dell’Asp, “attendiamo di incontrarli”

I carabinieri dei Nas si sono presentati negli uffici dell'Asp di Siracusa per alcuni controlli ma secondo alcune fonti investigative si tratterebbe di una verifica sui vaccini anti influenzali. L'art ...

Il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma prevede iniziative, conferenze, corsi e altre attività legate al tema della mobilità sicura ...I carabinieri dei Nas si sono presentati negli uffici dell'Asp di Siracusa per alcuni controlli ma secondo alcune fonti investigative si tratterebbe di una verifica sui vaccini anti influenzali. L'art ...