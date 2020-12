“Cara Dagospia | una volta eri irriverente” La risposta di Adriano Scianca

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Caro Dago, qualche dritta per smorzare l’indignazione antifascista del tuo Giuseppe Candela, che si è scandalizzato per la menzione del Primato Nazionale, testata da me diretta, sul programma Rai Ore 14: a) Il Primato Nazionale non ha mai nascosto la sua vicinanza a CasaPound, ma non è «il sito di CasaPound», come facilmente verificabile a mezzo Google; b) CasaPound non è comunque un «partito», dato che ha annunciato di non presentarsi più alle elezioni; c) con l’espressione vagamente supponente «certe testate» si intende testate regolarmente registrate, che hanno una versione cartacea che esce in tutte le edicole e a cui collaborano nomi di primo piano del panorama culturale sovranista, da Francesco Borgonovo a Vittorio Sgarbi? d) tra chi «dà spazio a certe testate» sarebbe comunque corretto citare…, che ha più volte ripreso il Primato, ad ...