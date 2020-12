Camerun | apre centro commerciale Clienti in difficoltà con le scale mobili - VIDEO

aprile_25 : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - DHofmannsthal : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - AntonioBuccieri : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - EureosCriss : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… - Stella01961507 : RT @DHofmannsthal: I mondialisti kalergiani hanno ritenuto che questi fossero chiamati a sostituire la razza bianca caucasica. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Camerun apre

Un palermitano è stato arrestato a Salemi dopo un controllo antidroga. In azione i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo con il prezioso contributo delle unità cinofile palermitane che hanno ...Video: Youtube/BlitzTv – Stanno diventando virali le immagini del Grand Mall di Douala in Camerun, pubblicizzato come il più grande centro commerciale dell’Africa centrale. Evidentemente per molti cli ...