Camera di Commercio di Napoli: il 5 dicembre si accende l'albero di Natale in piazza Bovio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Camera di Commercio di Napoli, il presidente Ciro Fiola: "Un segno di speranza per la città in un Natale difficile e segnato dalla crisi". Sarà illuminato da sabato 5 dicembre alle 18, in piazza Bovio, l'albero di Natale della Camera di Commercio di Napoli. In linea con analoghe iniziative degli scorsi anni, sarà colorata di

CittadinidiTwtt : Terzo premio tematico: per il turismo vince la Camera di Commercio di Asti. Intervengono il presidente Goria e la c… - camcomroma : Venerdì 4 dicembre alle ore 11 si terrà, sulla piattaforma Webex, la conferenza stampa di presentazione del 'Bando… - CittadinidiTwtt : RT @Unioncamere_Pie: Complimenti alla Camera di commercio di Alessandria-Asti per il premio tematico “turismo” dello Smartphone d’Oro di #P… - annaljsa : RT @Unioncamere_Pie: Complimenti alla Camera di commercio di Alessandria-Asti per il premio tematico “turismo” dello Smartphone d’Oro di #P… - Unioncamere_Pie : Complimenti alla Camera di commercio di Alessandria-Asti per il premio tematico “turismo” dello Smartphone d’Oro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Commercio Camera commercio Autorità controllo Dop "Fichi di Cosenza" - Calabria Agenzia ANSA Maker Faire Rome, la fiera dell'innovazione diventa digitale

Cambia la forma, ma non la sostanza. L'emergenza sanitaria per il Covid-19 ha sconvolto i piani anche di Maker Faire Rome, la più grande fiera dell'innovazione d'Europa punto ...

Fichi dop di Cosenza, la Camera di commercio designata autorità pubblica di controllo

La Camera di Commercio di Cosenza è stata designata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali come autorità pubblica di controllo per i Fichi di Cosenza. La designazione segue la ...

