Britney Spears, per il suo compleanno Swimming in the stars (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA, 03 DIC - È uscito a sorpresa, il giorno del suo compleanno, "Swimming In The stars" brano inedito della popstar multiplatino Britney Spears. La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA, 03 DIC - È uscito a sorpresa, il giorno del suo, "In The" brano inedito della popstar multiplatino. La traccia, insieme ad altre nuove canzoni, sarà ...

