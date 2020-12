Bebe Vio, la campionessa paralimpica è stata multata: ecco cosa è successo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Bebe Vio ha dovuto pagare una contravvenzione da 400 euro. ecco perché la pluricampionessa olimpica è stata multata Fonte foto: FacebookBebe Vio è una delle atlete più amate e stimate in Italia e nel mondo. campionessa mondiale ed europea di fioretto, la giovane è un modello di tenacia e determinazione e il pubblico l’adora anche per la sua travolgente simpatia. Questa volta, però, la 23 enne ha fatto parlare di sé non per i titoli sportivi ottenuti con merito, ma per la violazione del coprifuoco, che l’è costata una contravvenzione di 400 euro. Come sapete, l’Italia è divisa in zone rosse, arancioni e gialle. Ogni zona prevede un coprifuoco da rispettare. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020)Vio ha dovuto pagare una contravvenzione da 400 euro.perché la pluriolimpica èFonte foto: FacebookVio è una delle atlete più amate e stimate in Italia e nel mondo.mondiale ed europea di fioretto, la giovane è un modello di tenacia e determinazione e il pubblico l’adora anche per la sua travolgente simpatia. Questa volta, però, la 23 enne ha fatto parlare di sé non per i titoli sportivi ottenuti con merito, ma per la violazione del coprifuoco, che l’è couna contravvenzione di 400 euro. Come sapete, l’Italia è divisa in zone rosse, arancioni e gialle. Ogni zona prevede un coprifuoco da rispettare. Ma vediamo nel dettaglio cheè ...

