Aggiornamenti opzionali facoltativi di Windows 10 | Installare o no?

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Abbiamo detto più volte, come nell'articolo su come risolvere i problemi di installazione deglidiUpdate, di quanto sia indispensabile, per motivi di sicurezza del computer, cheUpdate funzioni automaticamente e installi gliimportanti rilasciati ogni settimana da Microsoft.Capita però, a volte, che Microsoft rilasciclassificati non come importanti, ma come, che non si installano automaticamente ma richiedono l'intervento manuale. Un utente normale che usa il PC potrebbe anche mai accorgersi di questise non apreUpdate e li seleziona per l'installazione.Quelli che erano chiamatifaciltativi, sono ...