A Barbara d’Urso non piace un viziaccio di Paolo Brosio e glielo dice apertamente

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ormaiè ospite fisso, o quasi, dei programmi di(tra cui Pomeriggio 5)quindi è più che normale come la conduttrice abbia imparato a conoscerlo come le sue tasche, almeno per quello che dà a vedere all’esterno. Lasciando per un attimo da parte la fidanzata Maria Laura, con cui ha fatto fuoco e fiamme nell’ultima puntata di Live Non è lanonostante gli attacchi ricevuti da un certo Diego, è interessante notare comepresenti un vizio che in molti reputano fastidioso, o almeno la stragrande maggioranza delle persone, tra cui anche la. Di cosa si tratta? Lanon perdona il vizio diIn pratica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non toglie gli occhi ...