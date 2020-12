Terremoto a Pozzuoli | la scossa avvertita anche a Napoli

Leggi su giornal

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unadiha colpito la zona di, con epicentro è stata individuato a 5 chilometri, nella zona sud-est della zona flegrea adiacente a. Come riferisce l’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), lasi è verificata alle 20.23 ed è stata chiaramentedalla popolazione locale, che poco prima dellaha avvertito un forte suono, come un “botto”. Ilè stato percepito in maniera intensa in corrispondenza della zona della Solfatara, ed è stata avvertito in maniera consistentenelle località di Baia e Bacoli, così come in corrispondenza delle zone di Arco Felice e Rione Toiano. Nessun ferito Al momento non risultano feriti, e non sono stati segnalati danni ...