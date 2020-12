Stato di calamità per il Golfo di Policastro: Carpentieri chiede più fondi alla Regione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ieri mattina il Consiglio regionale ha approvato la mozione con la quale l’assemblea ha fatto voti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo della Protezione Civile Nazionale per il riconoscimento dello Stato di calamità naturale per i comuni del Golfo di Policastro colpiti dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona nella notte del 17 novembre, con ciò sostenendo la richiesta inviata dal Presidente De Luca alla Protezione Civile Nazionale lo scorso 25 novembre. Ad evidenziare il risultato è Stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri che ricorda di aver annunciato la mozione e presentato nell’immediatezza dei fatti condividendola con i colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia. Un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ieri mattina il Consiglio regionale ha approvato la mozione con la quale l’assemblea ha fatto voti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo della Protezione Civile Nazionale per il riconoscimento dellodinaturale per i comuni deldicolpiti dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona nella notte del 17 novembre, con ciò sostenendo la richiesta inviata dal Presidente De LucaProtezione Civile Nazionale lo scorso 25 novembre. Ad evidenziare il risultato èil consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzioche ricorda di aver annunciato la mozione e presentato nell’immediatezza dei fatti condividendola con i colleghi del gruppo di Fratelli d’Italia. Un ...

