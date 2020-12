Sony Bend | creative e game director lasciano la software house

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Aria di cambiamento nellache ha sviluppato Days Gone. Sia ilche ilmollanoDopo l’uscita di Days Gone le cose stanno cambiando all’interno dello studio che ne ha dato i natali. Infatti sia John Garvin, ildel team, che Jeff Ross,, hanno fatto sapere di aver lasciatoper dedicarsi a progetti personali o nuovi percorsi lavorativi. Entrambi hanno spiegato le loro ragioni sui loro profili Twitter personali, lasciando l’azienda in quelli che sembrano essere buoni rapporti.salutano, quale sarà la nuova ...