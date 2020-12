Rubano lo scooter Deliveroo | polizia li becca e trova armi e droga

romatoday : Rubano scooter e li caricano su un furgone, passante li vede e chiama la polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano scooter

Tuttosport

CIVITANOVA - In due tentano di forzare il blocco di uno scooter e portarlo via, proprio sotto la finestra di casa dei proprietari. Ma i residenti del palazzo se ne accorgono, si affacciano al balcone.Nella tarda serata di lunedì 30 novembre, in Sessa Aurunca (Ce), i carabinieri del radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per resistenza a ...