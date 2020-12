Roma, buone notizie: escluse lesioni per Veretout e Mancini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma - La Roma tira un sospiro di sollievo. Dagli esami strumentali di questa mattina Jordan Veretout e Gianluca Mancini non hanno riportato lesioni dai rispettivi infortuni subiti nella gara di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)- Latira un sospiro di sollievo. Dagli esami strumentali di questa mattina Jordane Gianlucanon hanno riportatodai rispettivi infortuni subiti nella gara di ...

ZonaGiallorossa : ?? #Roma, buone notizie: nessuna lesione per @JordanVeretout, #Mancini rientrerà a breve. ?? - missNormaJane : RT @CorSport: #Roma, buone notizie: escluse lesioni per #Veretout e Mancini ?? - Filo2385Filippo : RT @CorSport: #Roma, buone notizie: escluse lesioni per #Veretout e Mancini ?? - CorSport : #Roma, buone notizie: escluse lesioni per #Veretout e Mancini ?? - romaforever_it : Roma, buone notizie: escluse lesioni per Veretout e Mancini -