Nuovo Dpcm: a Natale non si potrà uscire dal comune (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel Nuovo Dpcm prevale la linea dura sugli spostamenti: a Natale, Santo Stefano e a Capodanno non si potrà uscire dal comune Prima un’apertura, su pressing dei capigruppo di maggioranza. Poi il ritorno alla linea del rigore sulla base delle considerazioni esposte al tavolo di governo in particolare dal ministro Roberto Speranza. Con l’Italia che si appresta ad… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelprevale la linea dura sugli spostamenti: a, Santo Stefano e a Capodanno non sidalPrima un’apertura, su pressing dei capigruppo di maggioranza. Poi il ritorno alla linea del rigore sulla base delle considerazioni esposte al tavolo di governo in particolare dal ministro Roberto Speranza. Con l’Italia che si appresta ad… L'articolo Corriere Nazionale.

Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - Corriere : Natale e Capodanno con coprifuoco, stop spostamenti dal 20, deroga per i nonni: le misure - Corriere : ?? Resta la divisione in tre fasce. Coprifuoco alle 22 a Natale e Capodanno - alessiaioanaa : RT @_WilliamThacker: anche con il nuovo #dpcm il governo fallisce nel loro concetto distorto di famiglia, basandosi solamente sui legami di… - pigimon : Aspettando il nuovo #DPCM #sorprese @cicciobozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm dicembre, spostamenti fra Regioni vietati dal 20: i dubbi su anziani soli e seconde case Corriere della Sera Capodanno senza festa in piazza a Trieste. Ma resta in piedi l’ipotesi fuochi

Dipiazza non scarta ancora l’idea dello spettacolo pirotecnico a mezzanotte «Spero sarà possibile ammirare lo show insieme sulle Rive seppur distanziati» ...

Via libera a Dl Ristori Quater: 8 i miliardi di aiuti per i lavoratori in difficoltà

Il consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il Dl Ristori quater: 8 i miliardi di euro di aiuti per i lavoratori in difficoltà a causa della pandemia. Slitta per tutti il pagamento degli acconti ...

Dipiazza non scarta ancora l’idea dello spettacolo pirotecnico a mezzanotte «Spero sarà possibile ammirare lo show insieme sulle Rive seppur distanziati» ...Il consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il Dl Ristori quater: 8 i miliardi di euro di aiuti per i lavoratori in difficoltà a causa della pandemia. Slitta per tutti il pagamento degli acconti ...