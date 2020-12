Nba, LeBron ci crede: 'Possiamo ripeterci' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - L'ultima vittoria del titolo di Nba non basta a LeBron James che fissa gli obiettivi anche per la prossima stagione. La stella dei Lakers ha fiducia nei suoi compagni di squadra e crede che la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - L'ultima vittoria del titolo di Nba non basta aJames che fissa gli obiettivi anche per la prossima stagione. La stella dei Lakers ha fiducia nei suoi compagni di squadra eche la ...

Intervenuto a “Road Trippin”, il podcast degli ex compagni Richard Jefferson e Channing Frye, LeBron ha dichiarato: “Abbiamo tutta l’intenzione di ripeterci, possiamo asso ...

