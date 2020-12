Nba, James: “I Los Angeles Lakers possono vincere nuovamente l’anello” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ala dei Los Angeles Lakers LeBron James, ai microfoni del podcast “Road Trippin’” su Spectrum SportsNet, ha parlato delle ambizioni dei Los Angeles Lakers in vista della prossima stagione: “Possiamo ripeterci e vincere nuovamente. Con un po’ di fortuna e pochi infortuni nel corso della stagione potremmo farcela“. LeBron ha poi commentato le operazioni di mercato della franchigia californiana, apparendo piuttosto contento: “Abbiamo abbassato l’età media e questo è molto importante. Schroder ha 27 anni ed una guardia di ottimo livello. Anche Harrell ha 27 anni ed ha vinto il premio di Sesto uomo dell’anno, mentre Marc Gasol è molto intelligente ed in più, in passato, è stato anche Difensore dell’anno. Ritorno di Pau Gasol? Vedremo” ha concluso James, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ala dei LosLeBron, ai microfoni del podcast “Road Trippin’” su Spectrum SportsNet, ha parlato delle ambizioni dei Losin vista della prossima stagione: “Possiamo ripeterci e. Con un po’ di fortuna e pochi infortuni nel corso della stagione potremmo farcela“. LeBron ha poi commentato le operazioni di mercato della franchigia californiana, apparendo piuttosto contento: “Abbiamo abbassato l’età media e questo è molto importante. Schroder ha 27 anni ed una guardia di ottimo livello. Anche Harrell ha 27 anni ed ha vinto il premio di Sesto uomo dell’anno, mentre Marc Gasol è molto intelligente ed in più, in passato, è stato anche Difensore dell’anno. Ritorno di Pau Gasol? Vedremo” ha concluso, ...

