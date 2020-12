MotoGP Franco Morbidelli | crescita morbida sognando il titolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)è una delle tante sorprese positive della2020. Il prossimo 4 dicembre compirà 26 anni che, anche se alcuni diranno “era ora” o “un po’ tardi rispetto ai grandi campioni”, gli hanno regalato un bel bagaglio di soddisfazioni: le prime pole position, i primi podi e le prime vittorie in. Nonché ildi vicecampione del mondo. Lui, l’ultimo della casata Yamaha, ora primo davanti a tutti e con tanti sassolini in meno nelle scarpe. Un anno molto particolare non soltanto per l’emergenza sanitaria, ma anche per il ribaltamento dei ruoli nei team didove i piloti ufficiali si son visti superare dai cadetti. E questo ragazzo di basso profilo di Roma, figlio di Livio e di Cristina, ne è la prova. A 10 anni si è trasferito a Tavullia per inseguire il suo ...