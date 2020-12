Mes | il M5S esplode 69 parlamentari minacciano di non votarlo | “Bloccheremo le Camere”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “No alla riforma del Mes”. Lo scrivono 69grillini, in una lettera. C’è una fronda all’interno del Movimento 5 Stelle che ha impugnato carta e penna e inviato una missiva ai big pentastellati. Lo scritto, ricevuto dal capo politico reggente Vito Crimi, dal ministro Alfonso Bonafede e dai capogruppo alla Camera e al Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, è stata inviata per conoscenza anche al sottosegretario Fraccaro, al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e alla sosttosegretaria Agea. Al netto dei toni concilianti, il niet suona forte e chiaro, fino alla minaccia di voto contrario in Parlamento al momento della ratifica. M5S, la lettera di 69La missiva porta la firma di 17 senatori e 52 deputati che ribadiscono la loro contrarietà alla riforma del fondo Salva-Stati. Il 9 dicembre in Parlamento si discuterà la riforma di ...