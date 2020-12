Matteo, 2 anni e la malattia con soli 20 casi al mondo. Appello della mamma: 'Cerco un medico che trovi una cura' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ' Salve, mi chiamo Giulia e sono la mamma di , un bambino di 2 anni che ha una malattia estremamente rara, che vista la sua rarità non ha ancora una cura. La si chiama Ipermanganesemia e conta 20 casi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ' Salve, mi chiamo Giulia e sono ladi , un bambino di 2che ha unaestremamente rara, che vista la sua rarità non ha ancora una. La si chiama Ipermanganesemia e conta 20...

matteosalvinimi : Matteo, 29 anni, decide di farsi ricoverare per non lasciare solo lo zio Paolo, affetto da sindrome di Down e in co… - PianetaMilan : @acmilan, @DarmianOfficial compie 31 anni: giocò nelle giovanili rossonere - #Milan #AcMilan #SempreMilan #Darmian… - Lucia39134555 : RT @cettinanicotina: 'Non servono 300 consulenti: basta 1 governo. Non servono mille progetti, basta avere una visione dell’Italia da qui a… - grandi41 : RT @cettinanicotina: 'Non servono 300 consulenti: basta 1 governo. Non servono mille progetti, basta avere una visione dell’Italia da qui a… - lucia25968868 : RT @cettinanicotina: 'Non servono 300 consulenti: basta 1 governo. Non servono mille progetti, basta avere una visione dell’Italia da qui a… -