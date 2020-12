Lamorgese sulla scorta alla compagna di Conte: "Si sentiva turbata" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al Question time alla Camera, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha risposto all’interrogazione parlamentare presentata dal leghista Alessandro Morelli riguardo l’utilizzo dell’auto di servizio e della scorta da parte del premier Giuseppe Conte per fini diversi da quelli istituzionali. La vicenda risale al 26 ottobre, quando la scorta è intervenuta per impedire a una troupe de Le Iene di intervistare la compagna del Presidente del Consiglio, Olivia Palladino. “Riguardo all’episodio in questione fornisco una ricostruzione dei fatti precisando che gli elementi che mi appresto a riferire, non sono tratti da una presunta relazione di servizio bensì da un appunto informativo fornitomi dai competenti uffici e predisposto a seguito della pubblicazione di alcuni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al Question timeCamera, la ministra dell’Interno Lucianaha risposto all’interrogazione parlamentare presentata dal leghista Alessandro Morelli riguardo l’utilizzo dell’auto di servizio e dellada parte del premier Giuseppeper fini diversi da quelli istituzionali. La vicenda risale al 26 ottobre, quando laè intervenuta per impedire a una troupe de Le Iene di intervistare ladel Presidente del Consiglio, Olivia Pdino. “Riguardo all’episodio in questione fornisco una ricostruzione dei fatti precisando che gli elementi che mi appresto a riferire, non sono tratti da una presunta relazione di servizio bensì da un appunto informativo fornitomi dai competenti uffici e predisposto a seguito della pubblicazione di alcuni ...

carloangeli : RT @scenarieconomic: Marianna Manduca era 'Turbata' dal marito violento, tanto da denunciare il fatto ai Carabinieri per 12 volte. Però lei… - thewaterflea : RT @scenarieconomic: Marianna Manduca era 'Turbata' dal marito violento, tanto da denunciare il fatto ai Carabinieri per 12 volte. Però lei… - Nyla_1234 : RT @scenarieconomic: Marianna Manduca era 'Turbata' dal marito violento, tanto da denunciare il fatto ai Carabinieri per 12 volte. Però lei… - quokkina : RT @scenarieconomic: Marianna Manduca era 'Turbata' dal marito violento, tanto da denunciare il fatto ai Carabinieri per 12 volte. Però lei… - F52 : RT @scenarieconomic: Marianna Manduca era 'Turbata' dal marito violento, tanto da denunciare il fatto ai Carabinieri per 12 volte. Però lei… -