Juventus, Paratici: «Gli stop sono normali. Ma la squadra è in crescita» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fabio Paratici parla a pochi minuti da Juventus Dinamo Kiev. Le parole del dirigente bianconero prima della Champions League La Juventus è impegnata sul campo dell’Allianz Stadium contro la Dinamo Kiev. A pochi minuti dalla sfida di Champions League, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Jtv. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 GARA – «Mi aspetto una gara di crescita. Abbiamo avuto poco tempo, non abbiamo avuto precampionato, ogni partita è la tappa di un percorso. In ogni percorso si hanno degli stop ma la squadra è in crescita». LUCESCU – «Lucescu è un grandissimo allenatore, ha sempre lavorato con i giovani, ne ha cresciuti tanti, a partire da Pirlo e Baronio. Anche questa Dinamo Kiev è piena di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fabioparla a pochi minuti daDinamo Kiev. Le parole del dirigente bianconero prima della Champions League Laè impegnata sul campo dell’Allianz Stadium contro la Dinamo Kiev. A pochi minuti dalla sfida di Champions League, Fabioè intervenuto ai microfoni di Jtv. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GARA – «Mi aspetto una gara di. Abbiamo avuto poco tempo, non abbiamo avuto precampionato, ogni partita è la tappa di un percorso. In ogni percorso si hanno deglima laè in». LUCESCU – «Lucescu è un grandissimo allenatore, ha sempre lavorato con i giovani, ne ha cresciuti tanti, a partire da Pirlo e Baronio. Anche questa Dinamo Kiev è piena di ...

