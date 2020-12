Harry e Meghan Markle, un solo gesto e viene giù tutto: “È partito il conto alla rovescia” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è molto parlato di Meghan Markle. La moglie di Harry ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo quando era incinta del suo secondo figlio. L’ex attrice americana ha rivelato dell’aborto avvenuto a luglio scorso in un articolo scritto per il New York Times e dedicato al senso della perdita nella vita umana. “Ho saputo in un momento in cui stringevo fra le braccia il mio primo bambino che stavo perdendo il secondo”, ricorda per poi svelare alcuni dettagli. “Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie ho avvertito un forte crampo e mi sono accasciata sul pavimento con lui fra le braccia, mormorando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi”. (Continua dopo la foto) “Alcune ore più tardi – prosegue la narrazione sul New York Times – ero stesa in ospedale, tenendo la mano di mio marito. Sentivo il calore del suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è molto parlato di. La moglie diha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo quando era incinta del suo secondo figlio. L’ex attrice americana ha rivelato dell’aborto avvenuto a luglio scorso in un articolo scritto per il New York Times e dedicato al senso della perdita nella vita umana. “Ho saputo in un momento in cui stringevo fra le braccia il mio primo bambino che stavo perdendo il secondo”, ricorda per poi svelare alcuni dettagli. “Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie ho avvertito un forte crampo e mi sono accasciata sul pavimento con lui fra le braccia, mormorando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi”. (Continua dopo la foto) “Alcune ore più tardi – prosegue la narrazione sul New York Times – ero stesa in ospedale, tenendo la mano di mio marito. Sentivo il calore del suo ...

l'anno scorso infatti Harry e Meghan hanno passato le vacanze negli Usa, mentre gli altri hanno rispettato la tradizione e si sono riuniti a Sandringham. Quest'anno sarà ovviamente molto diverso, ...

