Gol Chiesa Juventus Dinamo Kiev 1-0 | prima volta in bianconero -VIDEO

GOL – Seconda giornata di ritorno del girone di Champions League. La Juventus di Pirlo sfida la Dinamo Kiev di Lucescu. Pirlo perde Buffon e Chiellini ma ritrova Bonucci, Demiral e Ronaldo.Pirlo schiera un 4-4-2 con Demiral e Alex Sandro terzini e Bonucci-De Ligt a difesa di Szczesny. A centrocampo tante sorprese. Dentro Chiesa e Ramsey larghi. Mentre centralmente, toccherà alla coppia Bentancur McKennie, dunque fuori Arthur. In attacco i due migliori giocatori della Juventus, Ronaldo e Morata. Panchina per Dybala, Cuadrado e Danilo.

