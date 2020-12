Finalmente Chiesa: primo gol con la Juventus in Champions League – VIDEO (Di mercoledì 2 dicembre 2020) GOL Juventus 1-0 Dinamo Kiev, 21' Federico ChiesaAnl?k goller için —> @143spor pic.twitter.com/5AbBRb5jw2— TSL Anl?k Goller Takip @143spor (@anlik goller) December 2, 2020 Gol Chiesa: primo centro alla Juventus per l’esterno, che ha sbloccato il risultato nel match di Champions League contro la Dinamo Kiev – VIDEO L’ha sbloccata Federico Chiesa. È dell’esterno classe ’97 il gol dell’1-0 contro la Dinamo Kiev, il primo con la maglia della Juventus e in Champions League. Chiesa ha sfruttato il perfetto assist di Alex Sandro dalla sinistra, inchiodando Bushchan con un perfetto colpo di testa in area. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) GOL1-0 Dinamo Kiev, 21' FedericoAnl?k goller için —> @143spor pic.twitter.com/5AbBRb5jw2— TSL Anl?k Goller Takip @143spor (@anlik goller) December 2, 2020 Golcentro allaper l’esterno, che ha sbloccato il risultato nel match dicontro la Dinamo Kiev –L’ha sbloccata Federico. È dell’esterno classe ’97 il gol dell’1-0 contro la Dinamo Kiev, ilcon la maglia dellae inha sfruttato il perfetto assist di Alex Sandro dalla sinistra, inchiodando Bushchan con un perfetto colpo di testa in area. Leggi su Calcionews24.com

LilloGiordano2 : Migliore in campo del primo tempo Chiesa! Finalmente direi.. #JuveDynamo - UrSpaghettGirl : comunque sono stra felice per Chiesa, si vedeva che ci teneva tanto a segnare e finalmente ci è riuscito! - Marco_viscomi : Finalmente uno che ha attaccato il primo palo... #Chiesa #JuveDynamoKiev - juventusxsempr : #JuventusDynamoKiev :::1-0:::FINE PRIMO TEMPO:::PRIMI 45 MINUTI VOLATI VIA ABBASTANZA IN SCIOLTEZZA PER I NOSTRI RA… - cazzoemerda : CHIESA FINALMENTE AAAAAAAAAAAA -

