Elliot Page | il coming out della star di «Juno» e di «The Umbrella Academy»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ha fattoout sui social, con un lungo messaggio in cui ha annunciato di essere transessuale e indicando il nome con cui desidera essere chiamato d'ora in poi e con cui ha già aggiornato tutti i suoi profili social. Ladel film– in cui aveva interpretato un'adolescente incinta e che gli era valsa una nomination agli Oscar come Miglior attrice – ha scelto di condividere la sua scelta, raccontando la propria felicità e, nel contempo, il rispetto, alludendo senza giri di parole alla violenza che la società troppo spesso riserva alle persone transessuali. «Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/ loro e il mio nome è Ellliot»: comincia così l'annuncio di, noto anche per aver partecipato ad alcuni film di X-Men nel ...