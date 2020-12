DSGA sostituiti in corso d’anno scolastico | danno enorme per la scuola Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) inviata da Lucio Bontempelli - Sono il Dirigentedi un Istituto Comprensivo in provincia di Pisa e sono sempre più a disagio per la politica scolastica del governo, che sembra essere in balia di decisioni del tutto irrazionali. L'ultima assurdità che si sta abbattendo su molte scuole è la sostituzione ind'anno del direttore dei servizi amministrativi, figura fondamentale che affianca il dirigente. L'articolo .