DPCM Natale: verso stop a spostamenti da Comune nei giorni di festa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nel prossimo DPCM, che deve essere approvato entro domani sera, potrebbe entrare una norma che vieta gli spostamenti dal proprio Comune nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio, secondo quanto emerso dalla riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e il ministro Boccia di ieri sera. Prima della versione definitiva del nuovo decreto, ci sarà comunque l'informativa del ministro Roberto Speranza alle Camere e un nuovo confronto con le Regioni. Il Governo starebbe valutando anche di permettere, dal 21 dicembre, gli spostamenti tra regioni gialle solo a chi fa ritorno al proprio luogo di residenza o domicilio. Dallo stesso giorno sarebbero vietati anche agli spostamenti tra regioni per raggiungere le seconde case e le crociere. Sembra confermato il ...

