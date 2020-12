Diego Maradona Jr | “Io | il Covid e le ultime parole scambiate con papà”

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Mardona Jr ha deciso di mentire a suo padre per non farlo preoccupare dopo l’operazione al cervello: il racconto straziante di come ha scoperto della sua morte. Erano diventati sempre più uniti nel corso degli ultimi anni, tanto che in più di un’occasioneaveva compiuto dei gesti bellissimi nei confronti di suo figlio. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it