Depressione e memoria | provata una correlazione

I disturbi dell'umore, come la Depressione e il disturbo bipolare, sono prevalenti nella società e gli studi indicano che colpisce circa 310 milioni di persone in tutto il mondo. Sono stati studiati alcuni modelli di vari disturbi dell'umore, ma la maggior parte di questi assume connotati indipendenti dalle interazioni sociali o reti sociali. Invece, entità e frequenza delle interazioni sociali sono strettamente legate ai disturbi dell'umore e svolgono un ruolo importante nel processo decisionale. Studi empirici concludono anche che le fasi depressive sono collegate a una minore energia, ridotto interesse e scarso impulso. Anche l'umore e la memoria sono correlati e l'umore attuale determina quali ricordi hanno maggiori probabilità di essere recuperati rispetto agli altri. Di solito ricordiamo eventi ed esperienze negative del passato quando ...

La pressione sanguigna alta è la causa principale di molte malattie cardiache. Si possono integrare alcune erbe e spezie alla propria dieta per abbassarla.

I bambini diagnosticati con dislessia mostrano la maggior reattività emozionale che i bambini senza dislessia, secondo un nuovo studio di collaborazione dai neuroscenziati di Uc San Francisco con il ...

La pressione sanguigna alta è la causa principale di molte malattie cardiache. Si possono integrare alcune erbe e spezie alla propria dieta per abbassarla.I bambini diagnosticati con dislessia mostrano la maggior reattività emozionale che i bambini senza dislessia, secondo un nuovo studio di collaborazione dai neuroscenziati di Uc San Francisco con il ...