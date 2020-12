Darmian sui social: “Il miglior modo per festeggiare il mio compleanno. Vittoria e primo goal” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Matteo Darmian ha segnato il gol che ha aperto le marcature nella sfida di Champions League tra Borussia Mgladbach e Inter, terminata per 3-2 in favore dei nerazzurri. Ecco il suo Tweet, “Il miglior modo per festeggiare il mio compleanno!! Vittoria e primo goal”. Il miglior modo per festeggiare il mio compleanno!! Vittoria e primo goal @Inter#BorussiaInter #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/jYjB9Irf1k — Matteo Darmian (@DarmianOfficial) December 1, 2020 Foto: Twitter personale Darmian L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Matteoha segnato il gol che ha aperto le marcature nella sfida di Champions League tra Borussia Mgladbach e Inter, terminata per 3-2 in favore dei nerazzurri. Ecco il suo Tweet, “Ilperil mio!!. Ilperil mio!!goal @Inter#BorussiaInter #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/jYjB9Irf1k — Matteo(@Official) December 1, 2020 Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

