Cosa prevede il Dpcm Natale

Italia chiusa per Covid. E' questo l'orientamento dell'esecutivo che punta con il Dpcm Natale a un'ulteriore stretta delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus nel periodo delle Feste natalizie al fine di evitare una nuova impennata della curva dei contagi come avvenne a Ferragosto. La linea dell'esecutivo In attesa del 4 dicembre quando verrà firmato l'ennesimo Dpcm di questo infinito 2020, a Palazzo Chigi ci si confronta sui metodi per impedire agli italiani di abbassare la guardia sotto le Feste. L'idea, quindi, è quella di blindare la penisola dal 20 dicembre al 10 gennaio vietando ogni spostamento tra Regione e Regione, chiudendo ristoranti e locali e imponendo la quarantena al ritorno dall'estero a chi voglia trascorrere le vacanze lontano dai guai italiani. Non solo. Il Governo è pronto chiudere hotel, alberghi ...

