"Cosa mi ha fatto Barbara D'Urso". Patrizia De Blanck, la scoperta dopo il GF Vip. E ora è un fiume in piena

La sua uscita dal 'Grande Fratello Vip' ha fatto molto rumore, ma adesso è tempo per Patrizia De Blanck di sbottare e di dire la sua dopo aver subito molte affermazioni negative nei suoi confronti. La contessa ha voluto rilasciare un'intervista a 360 gradi a 'Chi Magazine'. Qui si è soffermata sui suoi rapporti nella casa con alcuni coinquilini, sulle accuse di scarsa igiene e anche sulla conduttrice Barbara D'Urso. Ha immediatamente smentito il fatto che lei non si lavasse spesso. La nobildonna 80enne ha infatti riferito: "Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni". Queste notizie fatte circolare su di lei non hanno mai avuto un minimo di verità, stando a quanto ritiene l'ex gieffina. Sono da annoverare come cattiverie dette ai suoi danni. Nel reality show ha ...

