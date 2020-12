Come e dove controllare i biglietti vincenti

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Lotteria Italia, nota ancheLotteria di Capodanno, avviene ogni anno il 6 gennaio, a conclusione delle feste natalizie, ed è da sempre una delle lotterie più famose e partecipate dagli italiani. Storicamente abbinata alle trasmissioni televisive Rai più popolari, nel corso degli anni ha subito diverse variazioni, principalmente relative al prezzo del biglietto e al montepremi in palio oltre che al programma televisivo connesso. Oggi il premio della Lotteria Italia è di 5 milioni di euro, associato al biglietto vincente, i cui numeri vengono estratti in diretta nel corso della trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno”, il giorno dell’Epifania. Di conseguenza, la vincita non si realizza al momento dell’acquisto del biglietto, ma è necessario attendere l’estrazione dei. Durante la diretta, oltre al ...

