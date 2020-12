Caos nei gruppi M5s | più di 50 parlamentari contro l’accordo Mes | e fronda anche sul decreto Sicurezza

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «NO alla riforma del Mes. Il nuovo contesto dovrebbe portarci a riaffermarlo con maggiore forza e maggiori argomenti». Questo il contenuto della lettera firmata da oltre 50M5s (42 deputati e 16 senatori) in vista del voto del 9 dicembre in Aula prima del Consiglio Ue. Nel testo ipongono l’accento sul fatto di «non voler mettere a rischio la maggioranza» di governo e fanno una richiesta: che nella risoluzione che sarà votata in Parlamento la riforma sia «subordinata alla logica del pacchetto». «In difetto – proseguono gli esponenti M5s – l’unico ulteriore passaggio che idel MoVimento 5 Stelle avrebbero per bloccare la riforma del Mes sarebbe durante il voto di ratifica nelle due Camere». Destinatari della missiva sono i vertici del Movimento: il capo politico Vito Crimi, il capo delegazione ...