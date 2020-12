Autostrade, mentì e lo stipendio triplicò. Strage di Avellino, i segreti dell’ex manager Aspi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E mentre la politica dorme (come al solito) o fa finta di dormire, le indagini proseguono e le mostruosità (nascoste per anni e anni e costate vite umane) vengono a galla. Nella sostanza sarebbe andata così: se menti e copri il tuo superiore ti triplichiamo lo stipendio. Questo è quanto sta emergendo dall’inchiesta condotta dalla procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti che aveva portato, lo scorso 11 novembre Paolo Berti, l’ex ad di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci e il terzo manager Michele Donferri Mitelli, agli arresti domiciliari. genova24.it riferisce che “Paolo Berti, all’epoca del crollo del ponte Morandi direttore Operazioni centrali di Aspi, avrebbe mentito al processo sulla Strage del bus di Avellino per uno scatto di carriera e per un aumento di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E mentre la politica dorme (come al solito) o fa finta di dormire, le indagini proseguono e le mostruosità (nascoste per anni e anni e costate vite umane) vengono a galla. Nella sostanza sarebbe andata così: se menti e copri il tuo superiore ti triplichiamo lo. Questo è quanto sta emergendo dall’inchiesta condotta dalla procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti che aveva portato, lo scorso 11 novembre Paolo Berti, l’ex ad die Atlantia Giovanni Castellucci e il terzoMichele Donferri Mitelli, agli arresti domiciliari. genova24.it riferisce che “Paolo Berti, all’epoca del crollo del ponte Morandi direttore Operazioni centrali di, avrebbe mentito al processo sulladel bus diper uno scatto di carriera e per un aumento di ...

