Audio sul Premier Conte al ristorante lo scorso 31 ottobre: tutta una bufala (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tiene banco in queste ore un messaggio Audio WhatsApp che ci parla del Premier Conte al ristorante lo scorso 31 ottobre, nonostante la struttura fosse chiusa per rispettare le norme sul Covid che hanno caratterizzato la seconda ondata di contagi. Un’accusa grave, quella che arriva al Presidente del Consiglio, alla luce della presunta violazione di quel DPCM che lui stesso ha annunciato alla nazione alcuni giorni fa. Dunque, dopo un lungo periodo caratterizzato da voci su chiusure e riaperture, come avrete notato anche sul nostro magazine, una nuova vicenda da analizzare. Palazzo Chigi smentisce l’Audio su Conte al ristorante lo scorso 31 ottobre Come sono andate esattamente le cose? Ci sono i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tiene banco in queste ore un messaggioWhatsApp che ci parla delallo31, nonostante la struttura fosse chiusa per rispettare le norme sul Covid che hanno caratterizzato la seconda ondata di contagi. Un’accusa grave, quella che arriva al Presidente del Consiglio, alla luce della presunta violazione di quel DPCM che lui stesso ha annunciato alla nazione alcuni giorni fa. Dunque, dopo un lungo periodo caratterizzato da voci su chiusure e riaperture, come avrete notato anche sul nostro magazine, una nuova vicenda da analizzare. Palazzo Chigi smentisce l’suallo31Come sono andate esattamente le cose? Ci sono i ...

