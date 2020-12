Xiaomi Mi 10T Lite è lo smartphone per passare al 5G senza spendere troppo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 1 dicembre 2020) LoMi 10Tpuò essere logiusto da comprare a Natale per regalarsi un’esperienza in 5G a basso costo. Lo sappiamo da tempo: il nuovo standard di ricezione e trasmissione sarà un passo avanti monumentale in termini di velocità e di ampiezza di banda rendendo la nostra esperienza con, laptop e dispositivi di smart home ancora più semplice e integrata. Il 2020 doveva essere l’anno giusto per la sua esplosione, ma la pandemia di coronavirus e i ritardi strutturali al di fuori delle grandi città hanno impedito la sua massima diffusione.Mi 10TA questo bisogna aggiungere le resistenze incontrate dai costruttori – Huawei in primis, leader nello sviluppo delle reti e delle antenne 5G nel mondo – da parte di alcuni governi complici anche le lotte ...